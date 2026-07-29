Galatasaray Avusturya'da Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Avusturya'da Okan Buruk yönetiminde antrenmanlara devam ediyor.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geçiş ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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