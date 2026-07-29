Galatasaray Avusturya\'da Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geçiş ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.