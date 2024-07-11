Galatasaray, Avusturya'da sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Avusturya'nın Geinberg bölgesinde kamp yapan Galatasaray, sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda futbolcular pas ve taktik çalıştı.

Galatasaray, sezon öncesi ilk hazırlık maçında bugün Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.