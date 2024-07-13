Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg bölgesinde sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği sabah antrenmanında fitness çalışması yapılırken günün ikinci idmanında ise ilk önce tam saha pas çalışması üzerinde duruldu. Daha sonra tam sahada kondisyon yüklemesi ve 5'e 2 top çalışması yapıldı.

Ağrıları olan Dries Mertens, antrenmana katılmazken Emin Bayram ve Victor Nelsson bireysel olarak çalışma yaptı. Nelsson, yarın takımla çalışmalara başlayacak.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.