Hazırlık maçı: Galatasaray: 2 Fiorentina: 1 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: Galatasaray: 2 Fiorentina: 1

31.07.2022 21:05
Hazırlık maçı: Galatasaray: 2 Fiorentina: 1

Galatasaray, Avusturya'daki ikinci etap kampındaki son hazırlık maçından İtalyan ekiplerinden Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Avusturya'daki ikinci etap kampındaki son hazırlık maçından İtalyan ekiplerinden Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Untersberg Arena'da Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Haris Seferovic 11'iyle başladı. 6. dakikada Seferovic'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi. 42. dakikada yine Seferovic'in asistinde Emre Akbaba skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Bafetimbi Gomis, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Hamza Akman, Kazımcan Karataş şans bulurken, Fiorentina'nın golünü 72. dakikada Riccardo Sottil kaydetti.

Galatasaray, Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek ve Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı TAV Antalyaspor mücadelesine hazırlanacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Emre Akbaba, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Galatasaray: 2 Fiorentina: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Galatasaray: 2 Fiorentina: 1 - Son Dakika
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