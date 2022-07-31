Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Untersberg Arena'da Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleye Fernando Muslera , Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı , Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Emre Akbaba , Kerem Aktürkoğlu , Yunus Akgün ve Haris Seferovic 11'iyle başladı. 6. dakikada Seferovic'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi. 42. dakikada yine Seferovic'in asistinde Emre Akbaba skoru 2-0'a getirdi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Emre Akbaba, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Galatasaray: 2 Fiorentina: 1 - Son Dakika

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