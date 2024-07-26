Galatasaray Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın TSİ 21.15'te Parma ile yapacağı maçla Avusturya kampındaki çalışmalarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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