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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.01.2022 20:55
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Galatasaray Nef Stadı'nda gerçekleştirilen sabah idmanında sarı-kırmızılılar, koşu ve pas çalışması yaptı. Daha sonra dar alanda hücum varyasyonları üzerinde duran Galatasaray'ın sabah idmanı, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip günün ikinci antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İlk bölümde top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Milli takım kampındaki Mustafa Muhammed antrenmanlarda yer almadı. Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Alpaslan Öztürk ise günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yarın saat 13.00'te Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile bir maç yapacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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