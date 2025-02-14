Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 Yenildi - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 Yenildi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu, Kaan Ayhan kırmızı kartla atıldı.

14.02.2025 01:47
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Stat: AFAS

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

AZ Alkmaar: Owusu-Oduru, Maikuma (Dk. 77 Kasius), Goes, Penetra, Moller Wolfe, Claise, Mijnans, Koopmeiners (Dk. 77 Buurmeester), Poku (Dk. 83 Smit), Parrott (Dk. 90 Van Duijn), Lahdo (Dk. 83 Daal)

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Dk. 71 Yusuf Demir), Sallai, Kaan Ayhan, Sara (Dk. 90+3 Efe Akman), Jelert (Dk. 71 Metehan Baltacı), Mertens (Dk. 56 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz, Morata (Dk. 90+3 Berat Luş)

Goller: Dk. 12 Mijnans, Dk. 37 Parrott (Penaltıdan), Dk. 57 Clasie, Dk. 66 Moller Wolfe (AZ Alkmaar), Dk. 20 Sallai (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 51 Kaan Ayhan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 43 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 59 Morata (Galatasaray), Dk. 49 Moller Wolfe, Dk. 75 Clasie (AZ Alkmaar)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi.

???????51. dakikada Kaan Ayhan gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

57. dakikada AZ Alkmaar farkı 2'ye çıkardı. Etkili ataklar geliştiren Poku, bir kez daha ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluştu. Karşısına aldığı Jelert'ten sıyrılan Poku, yerden pasını penaltı noktası üzerindeki Clasie'ye çıkardı. Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı topu alan Clasie, karşı karşıya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

66. dakikada ev sahibi ekip 4. golü buldu. Soldan Lahdo'nun ceza sahasına gönderdiği topa penaltı noktası civarındaki Mijnans bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera'nın sağına yatarak önlediği meşin yuvarlağı önündeki Moller Wolfe ağlarla buluşturdu: 4-1.

Müsabaka, Hollanda temsilcisinin farklı üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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