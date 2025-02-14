Galatasaray, AZ Alkmaar'a Deplasmanda 4-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, AZ Alkmaar'a Deplasmanda 4-1 Mağlup Oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına 4-1 yenilerek zor bir başlangıç yaptı. Maçta Galatasaray'ın tek golü Sallai'den gelirken, Kaan Ayhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

14.02.2025 01:07
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GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'ın konuğu oldu. AFAS Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çaldı. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlendi. Hollanda ekibi her iki yarıda da bulduğu gollerle Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Mijnans, 37'nci dakikada penaltıdan Parrott, 57'nci dakikada Clasie ve 66'ncı dakikada Wolfe kaydetti. Galatasaray'ın karşılaşmadaki tek golü ise 20'nci dakikada Sallai'den geldi. Galatasaray'da Kaan Ayhan, 51'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü rövanş maçında rakibini konuk edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar'a Deplasmanda 4-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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