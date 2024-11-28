Galatasaray, AZ Alkmaar ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar ile Berabere Kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalarak 5. hafta maçını tamamladı.

28.11.2024 23:31
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- UEFA Avrupa Ligi: AZ Alkmaar: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Dries Mertens'in ceza sahası içinin sağ tarafından ortasında kale önünde Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Jeroen Zoet meşin yuvarlağı çıkardı.

52. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı'nın aşırttığı topa arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

75. dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

90+2. dakikada Kees Smit'in orta sahada Elias Jelert'e yaptığı hareket sonrasında hakem Horatiu Fesnic, Smit'e sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Kees Smit kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Hakemler: Horatiu Fesnic, Valentin Avram, Alexandru Cerei

AZ Alkmaar: Jeroen Zoet, Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Peer Koopmeiners, David Moller Wolfe, Jordy Clasie (Dave Kwakman dk. 46), Sven Mijnans, Zico Buurmeester (Kees Smit dk. 72), Mayckel Lahdo (Denso Kasius dk. 72), Ruben van Bommel (Ernest Poku dk. 46), Troy Parrot (Mexx Meerdink dk. 81)

Yedekler: Hobie Verhulst, Wouter Goes, Bruno Martins Indi, Kristijan Belic, Jayden Addai, Mees de Wit, Daniel Deen

Teknik Direktör: Maarten Martens

Galatasaray: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson (Metehan Baltacı dk.46), Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Berkan Kutlu dk. 87), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Hakim Ziyech dk. 87), Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 87), Dries Mertens, Victor Osimhen, Michy Batshuayi (Kerem Demirbay dk. 65)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Victor Osimhen (dk. 43) (Galatasaray), Sven Mijnans (dk. 2) (AZ Alkmaar)

Kırmızı kart: Kees Smit (dk. 90+2) (AZ Alkmaar)

Sarı kartlar: Ruben van Bommel, Troy Parrot (AZ Alkmaar), Dries Mertens, Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Yunus Akgün (Galatasaray)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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