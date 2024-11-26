Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray AZ Alkmaar Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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