Galatasaray, Barcelona hazırlıklarını Kemerburgaz\'da Okan Buruk yönetiminde sürdürdü

Galatasaray, Barcelona hazırlıklarını Kemerburgaz'da Okan Buruk yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Antrenman dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 8'e 2 pasın ardından taktik çalışmayla sona erdi; yarın saat 14.00'te hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: DHA
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