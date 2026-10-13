Galatasaray-Barcelona maçını Guida yönetecek, kadrolarda Osimhen ve Yamal yer aldı

Galatasaray-Barcelona maçını Guida yönetecek, kadrolarda Osimhen ve Yamal yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçının hakemleri arasında İtalya'dan Marco Guida yer alıyor. Galatasaray kadrosunda Osimhen, Leao ve Uğurcan Çakır; Barcelona kadrosunda Pedri, Yamal ve Olmo bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Galatasaray-Barcelona maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Osimhen
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Rodri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Olmo
Kaynak: AA
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