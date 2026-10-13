Galatasaray-Barcelona maçını Guida yönetecek, kadrolarda Osimhen ve Yamal yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray-Barcelona maçını Guida yönetecek, kadrolarda Osimhen ve Yamal yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçının hakemleri arasında İtalya'dan Marco Guida yer alıyor. Galatasaray kadrosunda Osimhen, Leao ve Uğurcan Çakır; Barcelona kadrosunda Pedri, Yamal ve Olmo bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Galatasaray-Barcelona maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Rodri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Olmo

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiUğurcan ÇakırGalatasarayİtalyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Maça saatler kala Osimhen’den Barcelona için çarpıcı sözler Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı Son hallerini görenler şaşırdı Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı
Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yapar Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yapar
21:22
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
21:12
Barış Alper için geldiler Barcelona maçında gözler onda olacak
Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak
20:48
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 21:24:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray-Barcelona maçını Guida yönetecek, kadrolarda Osimhen ve Yamal yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei