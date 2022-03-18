Galatasaray-Barcelona maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray-Barcelona maçının ardından

18.03.2022 00:01
Galatasaray-Barcelona maçının ardından

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettikleri Barcelona'ya 2-1 yenilerek elendikleri maçta sonucu küçük detayların belirlediğini söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettikleri Barcelona'ya 2-1 yenilerek elendikleri maçta sonucu küçük detayların belirlediğini söyledi.

Berkan, İspanyol takımıyla Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

İyi bir mücadele örneği ortaya koyduklarını aktaran Berkan, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik." dedi.

İlk maça göre merkezi fazla açtıklarını dile getiren genç futbolcu, "Teknik anlamda merkezi Aubameyang'la çok açtık. Bu da bir talimattı. Hocamız daha doğru analiz edecektir ama benim hissiyatım öyle. Golü yediğimizde sahada 10 kişiydik. Detaylar büyük takımlara karşı çok önemli. Detaylar üzerinden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Berkan, Barcelona ile karşılaşmanın kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel ve zor bir tecrübe oldu. Onlar çok büyük oyuncular. de Jong, Pedri gibi isimler dünya çapında futbolcular. Bizim için güzel bir tecrübe oldu ama bu maçı böyle kaybetmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Artık Süper Lig'e odaklanacaklarını dile getiren Berkan Kutlu, "Maç maç bakacağız. Üç gün sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Sadece Süper Lig kaldı. Ligi en iyi konumda bitirmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR
500
Galatasaray-Barcelona maçının ardından Galatasaray-Barcelona maçının ardından Berkan Kutlu: 'Detaylar üzerinden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum' Berkan Kutlu: 'Detaylar üzerinden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum'

Spor Toto Süper Lig, Barcelona, UEFA, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Barcelona maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 00:07:12. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray-Barcelona maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement