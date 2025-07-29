Galatasaray, Barış Alper Yılmaz\'ın sözleşmesinin 2028\'e kadar uzattı

Galatasaray, forvet oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile nikah tazeledi. Sarı kırmızılı kulüp Yılmaz'ın sözleşmesini 2028 yılında kadar uzattıç
Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeniledi.
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye bildirdi.
Barış Alpğer Yılmaz, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 48 müsabakada forma giydi ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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