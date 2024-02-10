Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Başakşehir\'i 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz ve Mertens'in attığı gollerle Galatasaray galibiyete ulaştı.

10.02.2024 21:12
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Volkan'a çarptıktan sonra kaleye yönelen top Ba'nın müdahalesiyle üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Figueiredo'nun sol taraftan yaptığı ortada arka direkte Kemen'in kafa vuruşu sonrası Kaan Ayhan'ın kafasına çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+8. dakikada Barış Alper'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa Vinicius'un altı pas çizgisinin hemen gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Tete dk. 59), Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay (Ndombele dk. 87), Torreira (Eyüp Aydın dk. 88), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Vinicius dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Zaha dk. 46), Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Köhn, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Aleksic dk. 86), Ba, Opoku, Lima, Josef (Abeid dk. 69), Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Kemen (Mahmut Tekdemir dk. 86), Figueiredo (Davidson dk. 69), Piatek (Keny dk. 69)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Serdar Gürle, Hamza Güreler, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 25), Mertens (dk. 31) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mertens, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) Josef de Souza, Lima (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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