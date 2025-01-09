Galatasaray Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimideki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.