Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti

22.04.2022 18:46
Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Galatasaraylı kimliğiyle de tanınan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, Galatasaraylı kimliğiyle de tanınan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 yılı doldurmadan ikinci kez seçim sürecine girmesiyle temaslarını hızlandıran başkan adayı Metin Öztürk, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu makamında ziyaret ederek spor ve Galatasaray'ı konuştular.

"KAZANAN GALATASARAY OLSUN"Nazik ziyareti için Öztürk'e teşekkür eden Kerimoğlu, "Galatasaray'a verdiğim destek hep ortadadır. Sayın Metin Öztürk'e de şahsıma gösterdiği bu nezakete teşekkür ediyor, seçim sürecinde başarılar diliyorum. Seçimlerden tek beklentim var, kazanan Galatasaray olsun" dedi.

Metin Öztürk de yerel yönetimlerin spora verdiği desteğin son derece önemli olduğunu vurgulayarak spora katkıları için Kerimoğlu'na teşekkür etti.


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Galatasaray Spor Kulübü, Bülent Kerimoğlu, Metin Öztürk, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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