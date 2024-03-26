Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur: Fenerbahçe\'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erdem Timur, " Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Ama bu kendi kararlarıdır, neden böyle şeyleri tartışıyoruz" dedi. Timur ayrıca, hakemlere de seslenerek, "10 hafta kaygı korku yerine cesur ve cesaretli olsunlar" dedi.

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya Belek'te kamp yapıyor. Galatasaray'ın bugün yapacağı akşam antrenmanı öncesi Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erdem Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Timur, "Mayıs ayı ile ilgili tek gündemimiz hakkımızla şampiyon olmak. Herkesin böyle düşünmesi gerekiyor. Başka bir gündemimiz yok. Başka hiçbir konuda konuşmamamız lazım" diye konuştu.

"Kulüpler Birliği'ne başkanımız iştirak ediyor"

Bir gazetecinin 29 Mart günü toplanacak olan Kulüpler Birliği'nde istifa kararı veren Ali Koç'a kulüplerin geri dön çağrısı yapacağı ile ilgili bir soruya Timur, şu cevabı verdi: "Kulüpler Birliği'ne başkanımız iştirak ediyor, onunla ilgili bir şey konuşmadık" sözlerini sarf etti.

Hakim Ziyech'in durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Timur, oyuncuyu alırken adale kısmında bir sakatlığı ile ilgili durumu olduğunu belirterek, "Belli dönem iyi bir performans aldığımız belli dönem alamadığımız oyuncularımız var. Ziyech de bunlardan birisidir. Biz tercihe göre oyuncu alıyoruz. Şu oyuncuyu alalım diye bir şey yok" diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum"

2 Nisan'dan toplanacak olan Fenerbahçe Olağanüstü Toplantısı'na yönelik de değerlendirmelerde bulunan Timur, "Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Ama bu kendi kararlarıdır, neden böyle şeyleri tartışıyoruz. 'Bize çok haksız yapılıyor' deniliyor, biz de diyoruz ki bize de çok haksızlık yapılıyor. Başka takımlar da bunu dile getiriyor. Ben çağrımı tekrar ediyorum; madem süper kupa yabancı hakem yönetecek evet yönetsin. Kimin yöneteceği önemli değil, biz her turlu platformda yarışmaya varız anlamında söyledim. Türk hakemleri daha iyi daha kötü değerlendirmesi için yabancı hakem yönetsin. Ama yabancı hakeme de bir yıl boyunca bu baskıyı yapalım. O nasıl karar verecek, ikisini eşit ölçmemiz gerekir. Türk hakemlerine seslenmek istiyorum, 10 hafta kaygı korku yerine cesur ve cesaretli olsunlar. Tüm paydaşlara çağrı yapıyorum, bu çağrıya herkes kulak versin. Madem ki yabancı hakemin saniyelik maçtaki kararının daha adil olduğunu düşünüyoruz, 3 tane hakem belirleyelim tüm ligin röntgenini çeksin. Altına imza atarak buradaki sonuç kabulümüz olduğunu belirtelim. Neyi değiştirecek? Kupaları değiştirmiyor. Bu yıldan başlamak üzere hepsi yapılsın. Neden kimse kabul etmiyor, kabul etmiyorsa haksızlık yapılıyor dememesi lazım. Biz baştan kabul ediyoruz. Bundan daha güzel bir çağrı olabilir mi? Sosyal hayatta herkes bir arada bulunuyor. Benim anne tarafım Fenerbahçelidir, onlarla güzel sohbetler ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA