Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur: Fenerbahçe\'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erdem Timur, " Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Ama bu kendi kararlarıdır, neden böyle şeyleri tartışıyoruz" dedi. Timur ayrıca, hakemlere de seslenerek, "10 hafta kaygı korku yerine cesur ve cesaretli olsunlar" dedi.
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya Belek'te kamp yapıyor. Galatasaray'ın bugün yapacağı akşam antrenmanı öncesi Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erdem Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Timur, "Mayıs ayı ile ilgili tek gündemimiz hakkımızla şampiyon olmak. Herkesin böyle düşünmesi gerekiyor. Başka bir gündemimiz yok. Başka hiçbir konuda konuşmamamız lazım" diye konuştu.
"Kulüpler Birliği'ne başkanımız iştirak ediyor"
Bir gazetecinin 29 Mart günü toplanacak olan Kulüpler Birliği'nde istifa kararı veren Ali Koç'a kulüplerin geri dön çağrısı yapacağı ile ilgili bir soruya Timur, şu cevabı verdi: "Kulüpler Birliği'ne başkanımız iştirak ediyor, onunla ilgili bir şey konuşmadık" sözlerini sarf etti.
Hakim Ziyech'in durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Timur, oyuncuyu alırken adale kısmında bir sakatlığı ile ilgili durumu olduğunu belirterek, "Belli dönem iyi bir performans aldığımız belli dönem alamadığımız oyuncularımız var. Ziyech de bunlardan birisidir. Biz tercihe göre oyuncu alıyoruz. Şu oyuncuyu alalım diye bir şey yok" diye konuştu.
"Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum"
2 Nisan'dan toplanacak olan Fenerbahçe Olağanüstü Toplantısı'na yönelik de değerlendirmelerde bulunan Timur, "Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Ama bu kendi kararlarıdır, neden böyle şeyleri tartışıyoruz. 'Bize çok haksız yapılıyor' deniliyor, biz de diyoruz ki bize de çok haksızlık yapılıyor. Başka takımlar da bunu dile getiriyor. Ben çağrımı tekrar ediyorum; madem süper kupa yabancı hakem yönetecek evet yönetsin. Kimin yöneteceği önemli değil, biz her turlu platformda yarışmaya varız anlamında söyledim. Türk hakemleri daha iyi daha kötü değerlendirmesi için yabancı hakem yönetsin. Ama yabancı hakeme de bir yıl boyunca bu baskıyı yapalım. O nasıl karar verecek, ikisini eşit ölçmemiz gerekir. Türk hakemlerine seslenmek istiyorum, 10 hafta kaygı korku yerine cesur ve cesaretli olsunlar. Tüm paydaşlara çağrı yapıyorum, bu çağrıya herkes kulak versin. Madem ki yabancı hakemin saniyelik maçtaki kararının daha adil olduğunu düşünüyoruz, 3 tane hakem belirleyelim tüm ligin röntgenini çeksin. Altına imza atarak buradaki sonuç kabulümüz olduğunu belirtelim. Neyi değiştirecek? Kupaları değiştirmiyor. Bu yıldan başlamak üzere hepsi yapılsın. Neden kimse kabul etmiyor, kabul etmiyorsa haksızlık yapılıyor dememesi lazım. Biz baştan kabul ediyoruz. Bundan daha güzel bir çağrı olabilir mi? Sosyal hayatta herkes bir arada bulunuyor. Benim anne tarafım Fenerbahçelidir, onlarla güzel sohbetler ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur: Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum - Son Dakika
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar sürdürülecek.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlıklarını tamamlıyor. Sivasspor ayrıca, Tokat Belediye Plevnespor ve Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile hazırlık maçları yapacak. EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük maçı ise 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, Antalya'daki kampın ikinci antrenmanını gerçekleştirerek maç için çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Samsunspor, milli arada oynadığı hazırlık maçında Çorum FK'yı 6-1 mağlup etti. İlk devrede geriye düşen Samsunspor, hızlı bir şekilde skoru çevirerek galibiyete ulaştı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Samsunspor, farkı daha da açarak maçı 6-1 kazandı.
Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn, Antalya'da kamp yaparken yaptığı açıklamada, Galatasaray'da oynamanın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ve burada şampiyon olmak istediğini söyledi. Köhn, Bayern Münih'e transfer olma hayali sorusuna ise şu an sadece Galatasaray'a odaklandığını belirtti. Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine yardımcı olduğunu ve takım arkadaşlarının kendisini iyi karşıladığını ifade eden Köhn, şampiyonluk durumunda rap performansı sergileyeceğini de sözlerine ekledi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Timur, futbolda manipülasyon yapmanın işi bambaşka bir noktaya götürdüğünü belirtti. Ayrıca, şeffaflık çağrısı yaparak tüm VAR kayıtlarının ve seminerlerin açıklanmasını istedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı.
Yılport Samsunspor, milli arada Ahlatcı Çorum FK ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı. Samsunspor, geriye düştüğü maçta beraberlik golünü bulduktan sonra üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün performansını sürdüren Samsunspor, 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçta milli takım aday kadrosunda yer alan 2 oyuncu forma giyemedi.
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