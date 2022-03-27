Galatasaray seçime gidiyor - Son Dakika
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Galatasaray seçime gidiyor

27.03.2022 07:49
Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul toplantısında idari olarak ibrasızlık kararı çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Hakkınızı helal edin.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul toplantısında idari olarak ibrasızlık kararı çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak yapıldı. Toplantıda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Daha sonra kürsüyü çıkan Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünün 87.22 maddesi şöyle:

"Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak." - İSTANBUL

Galatasaray seçime gidiyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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