Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 8 numara transferini açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 8 numara transferini açıklayacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve 8 numara bölgesine yapılacak takviyeyi en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi. Özbek, ayrıca Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuları tebrik etti ve desteklememiz gerektiğini vurguladı.

29.07.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve 8 numara bölgesine yapılacak takviyeyi en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.

Özbek, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen'in vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi karşılaşacakları Turkcell Süper Kupa maçına odaklandıklarını belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Transfer sezonu devam diyor. Hocamızla beraber tespit ettiğimiz eksiklerimiz var. Onların bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var. 2 sezon üst üste şampiyon olan değerli bir hocamız var. Bunlar Galatasaray'ın en büyük gücü. Çalışmalar sonucunda ihtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek. 8 numara önemli kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz."

Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kafileye katılan sporcuların hepsini gözlerinden öpüyorum, onlar bizim gurur kaynağımız. Orada olmak çok önemli. Bugün de güzel bir galibiyet aldık. Yürekten onları desteklememiz lazım. Onlar Türk sporunun kıymetlisi. Özellikle 1924'te olimpiyatlara Ali Sami Yen Bey götürmüştü. Böyle bir döneme gelmesi de çok önemli. Onun için herkesin oradaki sporcuları cesaretlendirmesi gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 8 numara transferini açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
10:01 Kuzey Kore’de sel felaketi 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı
15:14 Tuğba Ekinci Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Re'sen Soruşturma Başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 8 numara transferini açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement