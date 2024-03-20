Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Futbol takımımız şampiyonluğa doğru yürüyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüdüğünü belirterek, ipi önde göğüsleyeceklerine inandıklarını söyledi.
Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen divan kurulu toplantısında açıklamada bulundu.
Kulübün mali bağımsızlığı için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkmak istediklerini belirten Özbek, şunları kaydetti:
"Göreve geldiğimizde size bir söz vermiştik. Kulübümüz üzerinde büyük bir yük olan TBB anlaşmasından çıkacağımızı söylemiştik. Florya'daki arazimizin değerlendirilmesi için Kemerburgaz Tesisleri'nin geçici tamamlanması gerekiyordu. Çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzdeki sezona futbol takımımız Kemerburgaz Tesisleri'nde başlayacak. Buna bağlı olarak Florya arazimizin değerlendirilmesi için süreci başlatacağız. Florya arazimizin değerlendirilmesi kulübümüz için hayati öneme sahip. Florya'nın değerlendirilmesi kulübümüzün önündeki 20 yılını, belki daha fazlasını etkileyecek. Şu aşamada herhangi bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama bu projeyle kulübümüzün geleceğinin çok daha parlak olacağını görüyorum.
Florya'dan gelecek gelir, Galatasaray'ımızın geleceğidir. Hiçbir şekilde günlük harcamalar için çarçur edilmemeli, ortak akılla yönetilmelidir. Florya projemizdeki gelirimizle önce TBB anlaşmasından çıkmayı, kalan tutarın bir lirasına dahi tutulmadan bir hesapta bloke edilmesini öngörüyoruz. Biz ve bizden sonraki yönetim kurulları ana paraya dokunma hakkına sahip olmayacak. Bunun için genel kurul kararı almak zorunda kalacaklar. Gelirle oluşturulacak fonun nasıl kullanılacağını belirleyeceğiz. Ana fon, genel kurulun uhdesinde olacak. Sadece bunun nemasının kullanılmasıyla hem sportif hem de yönetim olarak kulübümüzü çok daha farklı bir yere taşıyacağız."
"Futbol takımımız şampiyonluğa doğru yürüyor"
Başkan Özbek, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren futbol takımıyla ilgili, "Futbol takımımız şampiyonluğa doğru yürüyor." dedi.
Fenerbahçe ile 7 Nisan'da Turkcell Süper Kupa maçı da yapacaklarını vurgulayan Özbek, "İlk günden beri inanıyoruz, bu şampiyonluğu hak ettiğimizi biliyoruz ve yolumuza, zafer yolculuğumuza devam ediyoruz. Ayrıca 7 Nisan'da Şanlıurfa'da TFF Süper Kupa finali oynayacağız. Bölge insanı büyük bir heyecanla bizleri bekliyor. Biz de benzer heyecanı yaşıyoruz. 7 Nisan'da tüm sporseverlere keyifli bir final yaşatacağız." diye konuştu.
Spor camiasına itidal çağrısı yaptı
Dursun Özbek, futbol camiasını ve taraftarları yaşanabilecek olaylara karşı uyardı.
Şampiyonluğun çok önemli ve değerli olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Ancak şampiyon olmak adına her şeyi mübah görüp kardeşi kardeşe düşman etmek için ekilen nefret tohumlarını da izliyoruz, görüyoruz. Bugün bir kez daha tüm futbol camiasını ve rengi ne olursa olsun tüm taraftarları itidale davet ediyorum. Lütfen sakin kalalım. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeyelim." ifadelerini kullandı.
Başkan Özbek, bu konuşmasının ardından üyeler tarafından coşkuyla alkışlandı. Yönetim kurulu üyelerinin ayakta alkışladığı Özbek'e divan kurulu üyeleri arasından, "Bravo" sesleri yükseldi.
İtidal çağrısının ardından Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Dursun Özbek'e teşekkür etti. Derkan, üyelerden bir kez daha alkış istedi.
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