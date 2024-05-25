Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçimin ardından yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şeyin bu olduğunu belirtti. Özbek, sevgiyle hareket etme çağrısı yaparak, Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik, beraberlik ve sevgi iklimini vurguladı.

25.05.2024 21:29
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir. Ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray" dedi.

Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Seçimin sonuçlanmasının ardından kürsüye çıkan Dursun Özbek, "Galatasaray'ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimizin hepsine candan teşekkür ediyorum. Yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah Galatasaray yarın 24. şampiyonluğunu elde edecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik, beraberlik, sevgi iklimi. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir. Ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek konuşmasının ardından sahnede yeni yönetim kurulu üyeleriyle basın mensuplarına poz verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir - Son Dakika
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