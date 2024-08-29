Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son dönemde gündeme gelen karaborsa bilet iddiaları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur."