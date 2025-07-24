Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Önemli Açıklamalar: 'Kimseye Borcumuz Yok' - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Önemli Açıklamalar: 'Kimseye Borcumuz Yok'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'ten Önemli Açıklamalar: \'Kimseye Borcumuz Yok\'
24.07.2025 17:33
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kimseye borçlarının olmadığını dile getiren Dursun Özbek, kasalarında bulunan parayla ilgili, "Galatasaray'ın kimseye beş kuruş borcu yok... Peki kasada ne var? Bayağı bir şey var yani kasada. Söylemeyeceğim..." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı.

''300 MİLYON DOLAR DİYE BİR ŞEY YOK''

Florya eleştirilerine yanıt veren Dursun Özbek "Florya'da yaptığımız ihaleyi 300 milyon dolara bağlamaktan vazgeçin. Yaptığımız iş bu değil, yanlış bir ifadede bulunuyorsunuz. Genel Kurul'dan aldığımız yetkide alt limit ya da üst limit yok. Böyle bir projemiz var dedik, SPK lisanslı ekspertiz firmalarının yaptıkları bu diye açıkladık. 300 milyon dolar diye bir şey yok. Bir asgari garanti talep ediyoruz. Senin buradaki değere asgari bir değer biçmen lazım. 300 milyon dolar bu. Hiçbir zaman projenin tamamı değildi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Bankalar Birliği borcunu kapadık, her şey bitti anlamında gelmiyor. Bu yaptığımız faaliyetlerle Galatasaray'ı ve bağlı ortaklıklarını nereden, nereye taşıdığımız konusunda size bilgiler vereceğim." ifadelerini kullandı.

''KİMSEYE BEŞ KURUŞ BORCUMUZ YOK''

Hiçbir kuruma borçları olmadığını söyleyen Dursun Özbek, "Galatasaray'ın kimseye beş kuruş borcu yok...'' dedi.

GALATASARAY'IN KASASINDAKİ PARA

Sarı-kırmızılıların kasasında bulunan para ile de ilgili yorum yapan Özbek, ''Peki kasada ne var? Bayağı bir şey var yani kasada. Söylemeyeceğim..." sözleriyle merak uyandırdı.

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Önemli Açıklamalar: 'Kimseye Borcumuz Yok' - Son Dakika

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