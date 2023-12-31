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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yeni Yıl Mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajında, 2023 yılını sportif başarılar ve sivil toplum kuruluşu sorumluluğuyla geride bıraktıklarını belirtti. Ayrıca, deprem felaketinde gösterdikleri hızlı yardım aksiyonu ve camianın insani değerlere olan bağlılığından gurur duyduklarını ifade etti. Özbek, tüm Galatasaraylıların yeni yılını kutlayarak sağlık ve esenlik diledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'ten Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 14:27,  Güncelleme: 14:28
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni yıl mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Başkan Dursun Özbek'in yayımladığı yeni yıl mesajında, "Sevgili Galatasaraylılar, Cumhuriyetimizin 100. yaşı olan 2023 yılını geride bırakıyor ve 2024'e merhaba diyoruz. Galatasaray Spor Kulübü, 2023 yılını kazandığı sportif başarılarla olduğu kadar Türkiye'nin en büyük STK'sı olmanın sorumluluğunu da göstermiş olarak kapatmaktadır. Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde kulüp olarak almış olduğumuz hızlı yardım aksiyonu ve camiamızın insani değerleri her şeyin üzerinde tutan duruşu bizler için gurur kaynağı olmuştur. Sporun mutluluğa vesile olduğu bir yeni yıl umuduyla tüm Galatasaraylıların yeni yılını kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: AA
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Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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