Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin şampiyonluklar için komisyon kararına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin şampiyonluklar için komisyon kararına tepki gösterdi

16.07.2023 16:46

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurma kararına sert tepki gösterdi. Özbek, kararın yanlış ve hatalı olduğunu belirterek, geçmişte yapılan çalışmalara ihanet içinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, 50 sene sonra eski defterlerin karıştırıldığını ve bu kararın değerlendirilecek hiçbir tarafı olmadığını söyledi. Özbek, tahkim kararlarının geri dönülmez olduğunu vurgulayarak, federasyonun bu kararı almasının yanlış olduğunu düşündüğünü belirtti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kararına tepki gösterdi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"İHANET İÇİNDELER"

Konuyla ilgili sert konuşan özbek, "Federasyonun komisyon kurma kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Şapkalarını önlerine koysunlar, bu olay ne kadar doğru, ne kadar yanlış, geçmişte yapılan çalışmalara nasıl ihanet içindeler, kendileri görsünler"

"50 SENE SONRA ESKİ DFTERLERİ KARIŞTIRIYORLAR"

"Bence bunun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok. Neden yok, bu karar Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karar, bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş, hiçbir federasyonun aklına gelmemiş komisyon kurup inceleyelim. O zaman olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Onların görüşlerinin hiç mi önemi yok? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar"

"BU KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Bunu şöyle algılıyorum, bu kararı verenler, geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler, yine federasyon yetkileri onların bilgisine hiç mi saygı yok? Onların bilgisine hiç mi saygı yok? Neyi inceleyeceğiz? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırmış, ona benziyor"

"TAHKİM KARARLARI GERİ DÖNÜLMEZ"

"Geçmişte alınan bu karara tahkim incelemiş, karar vermiş. Tahkim kararları geri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Aklına gelen herkes federasyonun önüne gidecek şimdi. O zaman federasyon ne işe yarıyor?. Geçmişte bu kararı alan TFF'nin yetkilileri değil miydi? Onlar konuyu incelemedi mi, bugün tekrar incelemeye gerek duyuldu"

"ÇOK YANLIŞ BİR KARAR"

"Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yani çok yanlış bir karar. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, komisyon kuralım inceleyelim diyecek. Federasyona tarafından karar verilmiş, Tahkim tarafından karar verilmiş. Bunları nasıl yok sayıyorsun? Söyleyenecek çok şey var ama yeni bir sezona başlıyoruz. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler onlar kendileri görsünler"

YORUMLAR (1)
  • Harun Tanışık: Türkiye ligi şampiyonlukları Cumhuriyet tarihi baz alınmalı 1923 ten sonra tüm şampiyonluklar kabul edilmeli bir beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum kimsenin zoruna gitmesin Cevap Yaz 44 30 Yayından Kaldır
500

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin şampiyonluklar için komisyon kararına tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
18:16 Doğal gaza yüzde 224 zam iddiası gerçek dışı çıktı
18:12 Doğal gaza yüzde 224 zam mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var: İddia doğru değil
18:05 Fenerbahçe ve Galatasaray, Hirving Lozano için kapışıyor
18:01 Rekabet bitmek bilmiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Lozano için kapışacak
17:10 Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi
17:09 Bodrum'da başıboş köpeğin neden olduğu kazada başkanın tavrı tepki topladı
17:06 Listede çok sevilen isimler de var! İsmail Kartal takımın yarısına yol verdi
17:05 Bodrum'da başıboş köpeğin neden olduğu kazada başkanın tavrı tepki topladı
16:59 Jane Birkin hayatını kaybetti
16:55 Ünlü oyuncu Jane Birkin, evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 18:47:08. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin şampiyonluklar için komisyon kararına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement