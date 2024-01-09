Galatasaray Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turuna yükseldi

Galatasaray Ekmas Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mitrovic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya temsilcisi Bertram Derthona ile yaptıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmandaki ilk maçı 71-70, İstanbul'daki ikinci müsabakayı 95-89 kazanarak tur atlayan sarı-kırmızılıların Karadağlı başantrenörü, "Takımımı tebrik ediyorum. Çok ciddi bir takıma karşı 2-0'la iyi bir iş çıkardık. İki çok kaliteli maç oynadık. Özellikle bugün ilk yarıda savunmada çok iyiydik. İkinci yarıda savunmamız iyi değildi ama oyunu kontrol eden taraf bizdik. Sonunda maçı kazandık ve son 16'ya yükseldik. Bunun için mutluyuz. Sezona nasıl başladığımızı biliyorsunuz. Şu anda iyi bir momentum yakaladık. Duraksamadan bu formumuzu devam ettirmek istiyoruz. Takımımızın kalitesini bir sonraki turda gösterebiliriz." diye konuştu.

Galatasaray taraftarına teşekkür eden Mitrovic, "Buraya bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ederim. Hepsine minnettarım. Kaç kişinin geldiğinin hiç önemi yok. Onlar saygıyı hak ediyorlar. Sezona çok iyi başlamadığımızı biliyorum. Son 6 maçtır iyi durumdayız. Hala hedeflerimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçı 23 sayı, 12 asistle tamamlayan Galatasaraylı basketbolcu Klemen Prepelic de "Rakibimizi iyi mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Bizim için zor bir seriydi. Çok iyi oyunculardan oluşan, birlikte oynayabilen, iyi bir takımla karşılaştık. Biz çok iyi iki maç çıkardık. Özellikle ilk maçta defansif olarak çok daha iyi ve şanslıydık. Bu akşam galibiyet için ilk dakikadan itibaren çok iyi bir performans sergiledik. Son 16 turuna kaldığımız için mutluyum. Son 1 aydır çok iyi durumdayız. Bir ay önceye göre performansımızda çok büyük fark var." değerlendirmesinde bulundu.