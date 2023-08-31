Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı - Son Dakika

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı

Son Güncelleme: 31.08.2023 22:51

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı. Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, ''Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 eurodur.'' ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde İtalya'ya giden Berkan Kutlu'nun Genoa'ya transferi tamamlandı. Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Kutlu'nun İtalyan ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını bildirdi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

5 MİLYON EUROYA BONSERVİSİ ALINABİLECEK

Açıklamanın devamında, "Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 eurodur." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı - Son Dakika
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