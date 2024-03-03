Galatasaray, Beşiktaş derbisi galibiyetini taraftarlarıyla kutladı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi galibiyetini deplasmana gelen taraftarlarıyla kutladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda mücadele ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar galibiyetle puanını 75'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen 1914 taraftarının yanına giderek kutladı. - İSTANBUL
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi. Santos ayrıca hakem hatalarına da değinerek Beşiktaş'ın hakkının yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) alp disiplini, kros kayak ve satranç branşlarında ilk müsabakalar yapıldı ve madalyalar sahiplerini buldu. Fransız sporcu Niccolas Sarremejane erkeklerde altın madalyayı kazanırken, Avusturyalı sporcu Melissa Koeck kadınlarda altın madalyayı elde etti. Ayrıca kros kayak ve satrançta da madalyalar dağıtıldı. Ukrayna, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 163 sporcu katıldı. Şampiyonada farklı kategorilerde yarışan sporcular arasında dereceye giren isimler açıklandı.
Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın bir puan aldığını ve üzülsek de bu puanı telafi edeceklerini söyledi. Eroğlu, maçta tekrar edilen penaltı vuruşlarını kurtaran kaleci Zafer'i övgüyle bahsetti ve Çorumspor'a başarılar diledi.
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