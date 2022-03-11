Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF'ye başvurdu - Son Dakika

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'la yapacakları derbinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında dün deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılılar, henüz yurda dönemedi. İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle bugün İzmir'e gelmesi beklenen Galatasaray kafilesi, daha sonra İstanbul'a geçecek.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barcelona eşleşmesinin sadece kendileri için değil Türk futbolu adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Derbinin ertelenmesi için TFF'ye başvurduklarını aktaran Kırmızı, "Şu anda görüşmeler sürüyor. Burada Beşiktaş Kulübünün cevabı da önemli. Onu bekliyoruz. Derbinin ertelenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Barcelona ile 17 Mart'ta İstanbul'da rövanş maçına çıkacaklarını hatırlatan Kırmızı, "Bu başvurumuz Barcelona maçının öneminden dolayı. Sakatlık gibi sorunlar yaşamamamız lazım. Hava koşulları da ortada. Henüz takım İstanbul'a dönemedi. Bundan dolayı başvurduk. Önümüzdeki sezonlarda Avrupa kupalarına katılımla ilgili Türk futbolunun puanları açısından geçeceğimiz turlar çok önemli. Beşiktaş'ın bu yönde düşünmesini bekliyoruz. Bunun sadece bir Galatasaray-Beşiktaş maçı olarak görülmemesi gerek." ifadelerini kullandı.