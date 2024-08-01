Galatasaray, Beşiktaş ile Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL