Galatasaray, Rashica transfer videosu için Beşiktaş'a karşı hukuki işlem başlattı

Sporx'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların hukuk departmanı, Rashica'nın transferinde kullanılan ve tepki çeken video nedeniyle Beşiktaş İletişim Sorumlusu ve sosyal medya çalışanları için işlem başlattı.

Süper Lig devlerinden Galatasaray Kulübü Hukuk Departmanı, Milot Rashica transferindeki tepki toplayan paylaşım nedeniyle Beşiktaş İletişim Sorumlusu ve sosyal medya çalışanları için işlem başlattı.

NE OLMUŞTU?

Taraftarlar, videoda Galatasaray stadyumu görüntülerinin,14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenmiş olan 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğinden olduğunu iddia etmiş ve bu duruma tepki göstermişti.