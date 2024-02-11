Galatasaray, Beşiktaş JK United Payment'ı 2-1 yenerek derbiyi kazandı - Son Dakika
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Galatasaray, Beşiktaş JK United Payment'ı 2-1 yenerek derbiyi kazandı

Galatasaray, Beşiktaş JK United Payment\'ı 2-1 yenerek derbiyi kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Benan Altıntaş ve Ebru Topçu atarken, Beşiktaş JK United Payment'in golünü Donjeta Halilaj kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 49'a çıkardı ve 16. galibiyetini elde etti. Beşiktaş JK United Payment ise bu sezon 8. mağlubiyetini yaşayarak 32 puanda kaldı.

11.02.2024 17:01
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment'ı 2-1 yendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabakada Galatasaray'ın gollerini Benan Altıntaş ve Ebru Topçu atarken, Beşiktaş JK United Payment'in golünü ise Donjeta Halilaj kaydetti.

Ligde 16. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 49'a çıkardı. Bu sezon 8. mağlubiyetini yaşayan siyah-beyazlılar ise 32 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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