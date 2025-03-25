Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

GALATASARAY, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından kenar oyunlu çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.