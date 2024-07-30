Galatasaray, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL