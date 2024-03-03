Galatasaray Beşiktaş maçı için stada geldi

- Galatasaray stada geldi
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı stada ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son hazırlıklarını yapan sarı-kırmızılılar bugün yine tesislerde toplandı. Galatasaraylı kafile daha sonra stada doğru yola çıktı. Sarı-kırmızılıları taşıyan otobüs de geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan spor tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Bakan Bak, gençlerle sohbet ederek, Türkiye'nin spor tesisleri yatırımları hakkında konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadıkları Konyaspor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçına Onur Bulut, Amartey ve Cenk Tosun'u dahil ederek başladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, maçın hemen başında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Galatasaray'ın lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü olarak kaydedildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları, 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, yetersiz rüzgar nedeniyle ilk gün iptal edildi ancak bugün yapılan iki yarışla sona erdi. Yarışta dereceye giren yatlar ve kaptanları da açıklandı. Kış Trofesi'nin 4. ayağı ise 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş JK United Payment, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Fatih Vatanspor ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yendi. Bitexen 1207 Antalyaspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 10-0 mağlup oldu. ALG Spor, Hakkarigücü'ne 2-1 kaybetti. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 3-1 yenildi. Galatasaray Petrol Ofisi ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Beylerbeyi ile Ataşehir Belediyespor arasındaki maç da 1-1 berabere tamamlandı. Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında MKY İzmit Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol'u 102-79 yenerek galip geldi.
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