Galatasaray Beşiktaş Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacak. - İSTANBUL
