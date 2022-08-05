Galatasaray, Torreira transferini bitirmek üzere - Son Dakika
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Galatasaray, Torreira transferini bitirmek üzere

05.08.2022 19:18
Galatasaray, Torreira transferini bitirmek üzere

Galatasaray, bir süredir kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Lucas Torreira'da mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Galatasaray, bir süredir kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Lucas Torreira'da mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira transferini bitirmek üzere. Arsenal ile 15 milyon Euro'dan başlayan bonservis pazarlıkları, 15 günlük çalışmalar sonrasında 6 milyon Euro'ya sonuçlandı. Bunun yanı sıra anlaşmada bonus maddesi de bulunmuyor. İngiliz ekibiyle anlaştıktan sonra Uruguaylı oyuncuyla görüşmeleri hızlandıran sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2 milyon 750 bin Euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdi. Uruguaylı yıldızın bu teklife sıcak baktığı, bu akşam Milano'da yapılacak son görüşmede pürüz çıkmaması halinde de 48 saat içinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

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