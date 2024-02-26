Galatasaray-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı

Stat: RAMS Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Vinicius
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol, Larsson, Buksa
Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+2 Kerem Aktürkoğlu, (Galatasaray), Dk. 33 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Veysel Sarı, Dk. 18 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor), Dk. 45+7 Torreira (Galatasaray)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
12. dakikada Galatasaray penaltıdan golü buldu. Van de Streek'in Tete'ye müdahalesi sonrası hakem, VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
15. dakikada Köhn'nün uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete, şutunu çekti ancak kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi.
22. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Saric'in şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.
33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin ortasında, Muslera'nın da boşa çıkmasıyla, altıpas çizgisi üzerinde topa vuran Van de Streek, beraberlik golünü kaydetti: 1-1.
34. dakikada Van de Streek'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larsson şutunu çekti ancak Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Torreira'nın ortasında topa kafa vuran Vinicius'un şutunu kaleci Leite çeldi. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu'nun tamamlamasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'ın da yardımıyla pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ve gol geçerli sayıldı.
Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı - Son Dakika
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