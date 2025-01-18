Galatasaray, Bodrum'u 73 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Bodrum'u 73 Sayı Farkla Yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bodrum Basketbol'u 100-27 mağlup ederek 13. galibiyetini aldı.

18.01.2025 17:46
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ziya Özorhon, Burak Aktaş, Fatih Kurt

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gülşen Fitik 6, Steinberga 16, Meltem Yıldızhan 7, Li 9, Vanloo 5, Selin Rachel Gül 3, Sude Yılmaz 6, Ayşegül Günay Aladağ 14, Ayşe Cora 17, Park 4, Derin Erdoğan 10, Arifecan Vardar 3

Bodrum Basketbol: Jones 4, Selin Tekin 7, Azra Erçelik, Güzem Tüzün 7, Hillingshed 5, Sıla Tunçdemir, İdal Yavuz 2, Elif Bati, Cansu Çolakoğlu, Eslem Güler 2, Belçim Naz Şahinkanat

1. Periyot: 25-6

Devre: 48-15

3. Periyot: 79-25

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 73 sayı farkla 100-27 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini elde etti. Bodrum temsilcisi ise 12. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Basketbol, Bodrum, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Bodrum'u 73 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika

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