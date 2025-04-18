Galatasaray, Bodrumspor'u 2-0 Mağlup Etti

(İSTANBUL) – Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, evinde Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Lucas Torreira'nın 29. dakikada ve Davinson Sanchez'in 81. dakikada attığı golle Galatasaray sahasında Bodrumspor karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray Bosrumspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.