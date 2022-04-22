Galatasaray Kulübü, seçim sürecinin kesintisiz devam ettiğini açıkladı - Son Dakika

Galatasaray Kulübü, olağanüstü genel kurul sürecinin kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, olağan genel kurul toplantısı ile sonrasında yönetim kurulu tarafından alınan kararlara dair gelişen hukuki süreçlerde divan kurulu, genel kurul divanı ve başkan adaylarının tüm süreçler ile kararlara dahil edilip, Galatasaray için örnek bir birliktelik, şeffaflık sergilendiği belirtildi.

"Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce verilmiş olan tedbir kararının kaldırılması için kulübümüz tüm organları ile yoğun bir çaba sarf etmiştir." denilen açıklamada, "Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu konuda kulüp merkezimizde tüm adaylar ve paydaşlarımız ile birlikte bir istişare toplantısı yapılmış, bu toplantıda kendileri ile tüm bilgiler paylaşılmıştır. Bu vesileyle 30 Nisan'da yapılacak seçim yarışında yer alan her iki başkan adayımız ve ekiplerine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.