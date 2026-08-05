Galatasaray Cafer Kirkit'i Kadrosuna Kattı
Galatasaray, milli voleybolcu Cafer Kirkit ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Galatasaray, milli voleybolcu Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki smaçörle 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Cafer, son 2 sezondur kadrosunda yer aldığı Altekma'nın yanı sıra Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Alanya Belediyespor'da da oynadı.
Cafer'in kulüp kariyerinde bir Efeler Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
Kaynak: AA
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