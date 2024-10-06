Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Burak Yılmaz, Hakan Gerey, Melikşah Mercan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 4, Jisu Park 14, Meltem Yıldızhan 7, Fraser 17, Vanloo 7, Selin Rachel Gül 3, Sude Yılmaz 2, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 11, Holingsvorth
OGM Ormanspor: Sutton 10, Manolya Kurtulmuş 9, Zeynep Şevval Gül 2, Aokuso 14, Sissoko 8, Duygu Özen, İdil Türk, Esra Ural Topuz 2, Berger 9
1. Periyot: 15-11
Devre: 34-29
3. Periyot: 50-39
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında OGM Ormanspor'u 68-54 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip ligdeki 2. maçından da galibiyetle ayrılırken, OGM Ormanspor ise çıktığı ilk müsabakayı kaybetti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Çağdaş Faktoring 2. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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