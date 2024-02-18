Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya Büyükşehir Belediyespor\'u farklı yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 99-70 yenerek galibiyet elde etti.

18.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:01
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Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Mesut Öztürk, Özkan Talo, Çağatay Taşkın

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 21, Allen 14, Meltem Yıldızhan 8, Abdelkader 16, Vanloo 14, Yağmur Kübra Taşar 1, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz 4, İnci Güçlü 2, McCovan 12, Harika Gözde Eldaş 3

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 19, Christina 16, Henderson 8, Angelina 13, Helin Boybeyi, Niray Sena Aral, Hazal Çetin 4, Denisa Karaoğlan 8, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 2

1. Periyot: 33-16

Devre: 54-28

3. Periyot: 78-52

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 99-70 yendi.

Kaynak: AA

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