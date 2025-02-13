Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Farklı Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Farklı Galibiyet

Galatasaray, Nesibe Aydın'ı 97-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

13.02.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Aydın Karaçam, Ramazan Sezer Baran, Hüseyin Çamcı

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 5, Wallace 27, Nared 14, Serfa 17, Rojin Yolcu, Merve Arı, Merve Uygül, Elif Çayır, Sevgi Tonguç 2, İlayda Güner

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşe Cora 17, Jisu Park 4, Derin Erdoğan 8, Fraser 5, Vanloo 6, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 2, Ayşegül Günay Aladağ 21, Meltem Yıldızhan 20, Yueru Li 14

1. periyot: 25-15

Devre: 36-47

3. periyot: 54-78

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı Nesibe Aydın'ı 97-73 yendi.

Kaynak: AA

Ayşegül Günay, Galatasaray, Basketbol, Aydın, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Farklı Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Farklı Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.