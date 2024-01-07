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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 122-56 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Galatasaray takımı, Harrigan ve İnci Güçlü'nün liderliğinde üstün bir performans sergiledi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u farklı mağlup etti
07.01.2024 - 18:19,
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Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Burak Yılmaz, Sabri Gündüz, Mustafa Gürhan Soysal

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Harrigan 19, İnci Güçlü 21, Sude Yılmaz 14, Abdelkader 19, Meltem Yıldızhan 12, Hartley 7, Büşra Akbaş 5, Harika Gözde Eldaş 6, Yağmur Kübra Taşar 9, Arifecan Vardar 6, Allen 4

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Taşkın 17, Elanur Demir 15, Betül Kutlu 9, Öykü Canlıel 7, Nuran Tutsak 4, Şara Baş 2, Sena Işık 2

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 122-56 yendi.

Kaynak: AA
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