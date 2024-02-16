Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Milos Paden ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Milos Paden ile yollarını ayırdı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Milos Paden ile yollarını ayırdı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 2023-24 sezonu başından itibaren başantrenör Milos Paden ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Paden'e verdiği emekler için teşekkür ederken, gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

16.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:32
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Milos Paden ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz 2023-24 sezonu başından itibaren Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörlüğü görevini sürdüren Milos Paden ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Milos Paden'e görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Milos Paden ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Milos Paden ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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