Galatasaray Çağdaş Faktoring, MB Zaglebie\'yi mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Polonya'nın MB Zaglebie ekibini 91-65 mağlup etti.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı maç 90-90'lık eşitlikle sona eren Galatasaray, rövanşı kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip ilk çeyreği 28-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, soyunma odasına 43-26 önde girdi.

Rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan sarı-kırmızılılar üçüncü çeyrek sonunda 24 sayılık avantajı yakaladı: 67-43. Dördüncü çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, salondan 91-65 galip ayrıldı.