Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona'ya mağlup oldu

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona\'ya mağlup oldu

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Spar Girona ekibine 77-64 mağlup oldu. Rövanş maçı ise 29 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

22.02.2024 23:13  Güncelleme: 23:17
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Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Nikola Bejat (Norveç), Ewa Matuszewska (Polonya)

Spar Girona: Bertsch 6, Gardner, Magarity 12, Tolo 12, Ygueravide 15, Mendy 8, Pena 14, Etxarri 8, Labuckiene, Lopez 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 16, Vanloo 15, Abdelkader 7, McCowan 4, Meltem Yıldızhan, Hartley 7, Herbert-Harrigan 4, Hines-Allen 11, Büşra Akbaş

1. Periyot: 21-22

Devre: 40-34

3. Periyot: 60-49

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Spar Girona ekibine 77-64 mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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